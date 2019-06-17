Встреча президентов Беларуси и Египта проходит во Дворце Независимости

Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

По протоколу переговорам предшествовала церемония официальной встречи глав государств. После исполнения гимнов президенты приветствовали членов делегаций, затем состоялась церемония фотографирования двух лидеров.

Встреча Александра Лукашенко и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Основное внимание на переговорах будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия. Стороны рассмотрят ход реализации совместных проектов, перспективные направления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, сфере безопасности. Лидеры двух стран также обсудят развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций, текущую ситуацию в регионе и мире. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов.

Как сообщалось, накануне Президент Египта провел переговоры с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. На встрече присутствовали представители около 40 крупных предприятий и организаций Беларуси. В числе направлений сотрудничества, которые уже набирают обороты, премьер-министр назвал производство грузовой и сельскохозяйственной техники, исследования в области наноматериалов, молекулярной генетики. По его словам, важную роль в активизации деловых контактов должен сыграть белорусско-египетский совет делового сотрудничества, работа над формированием которого ведется в настоящее время.

За последние два года белорусско-египетский товарооборот вырос почти в два раза - с $57,8 млн в 2016 году до $108,7 млн в 2018 году. Экспорт белорусских товаров также почти удвоился (с $43,3 млн до $83 млн). Основные показатели за январь-апрель 2019 года демонстрируют рост к аналогичному периоду прошлого года. Товарооборот составил $50,32 млн (плюс 45%), экспорт - $35,26 млн (плюс почти 72%).

Основу белорусского экспорта составляют поставки металлопродукции, тракторов, грузовой автотехники, калийных удобрений, шин, продукции деревообработки. Беларусь импортирует цитрусовые, овощи и фрукты, лекарственные средства, одежду, текстиль.

Сейчас страны прорабатывают и реализуют более 15 совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, науки, подготовки кадров. Приоритетным направлением является оказание содействия Египту в углублении индустриализации страны, обновлении промышленных технологий и создании рабочих мест. В феврале 2018 года запущен совместный проект по производству автотехники МАЗ. Многопрофильное предприятие в Александрии выпускает тракторы "Беларус", зерноуборочные комбайны "Гомсельмаш" и иную сельхозтехнику для нужд сельского хозяйства Египта. Здесь создано 40 рабочих мест и за прошлый год произведено 302 трактора. Совместно с Министерством военной промышленности Египта созданы сборочные линии погрузчиков "Амкодор" и сельскохозяйственного оборудования "Бобруйскагромаш".-0-