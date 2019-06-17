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Лукашенко об экономическом сотрудничестве с Египтом: "Хорошее начало, но не предел"

18.06.2019 10:56 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Лукашенко об экономическом сотрудничестве с Египтом: "Хорошее начало, но не предел"
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Египтом получило хорошее начало, и страны имеют большой потенциал для их развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время моего визита в 2017 году мы наметили план наших действий. Мы немало сделали в плане реализации этих мероприятий и удвоили наш товарооборот. Это хорошее начало, но не предел", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Египтом получило хорошее начало, и страны имеют большой потенциал для их...
 
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