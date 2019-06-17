Беларусь и Египет трансформируют дружественные отношения в выгодное сотрудничество - Лукашенко

Источник материала: БелТА

Абдель Фаттах ас-Сиси и Александра Лукашенко

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Между нашими государствами не имеется абсолютно никаких проблемных вопросов. Нет закрытых тем для обсуждения. Важно, что мы активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. И сегодня уже есть ощутимый прогресс на этом направлении", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что идет регулярный обмен правительственными, парламентскими и деловыми делегациями. Реализована и подготовлена на новый период дорожная карта двустороннего сотрудничества.

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