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Беларусь и Египет трансформируют дружественные отношения в выгодное сотрудничество - Лукашенко
18.06.2019 11:36 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Абдель Фаттах ас-Сиси и Александра Лукашенко
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Между нашими государствами не имеется абсолютно никаких проблемных вопросов. Нет закрытых тем для обсуждения. Важно, что мы активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. И сегодня уже есть ощутимый прогресс на этом направлении", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что идет регулярный обмен правительственными, парламентскими и деловыми делегациями. Реализована и подготовлена на новый период дорожная карта двустороннего сотрудничества.
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18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое...
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