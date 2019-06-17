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Беларусь и Египет подписали дорожную карту развития сотрудничества на 2019-2020 годы

18.06.2019 12:37 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Беларусь и Египет подписали дорожную карту развития сотрудничества на 2019-2020 годы
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет подписали комплексную программу (дорожную карту) развития сотрудничества на 2019-2020 годы. Церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости в присутствии лидеров двух государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал БЕЛТА министр антимонопольного регулирования и торговли, председатель белорусской части совместной с Египтом торговой комиссии Владимир Колтович, реализация предыдущего аналогичного документа на 2017-2018 годы дала свои результаты.

Новая дорожная карта включает в себя весь спектр сотрудничества с Египтом в сфере промышленности - это сборочные производства МТЗ, МАЗ, "Амкодор", "Бобруйскагромаш". "Ставится задача по увеличению количества дилерских центров, центров технического обслуживания нашей техники. За год мы открыли несколько сборочных производств и успешно работаем на египетском рынке, - отметил министр. - Эта карта является следующим шагом по более высокому уровню локализации, открытию новых сборочных производств (например, Минский моторный завод планирует такое предприятие)".

"Еще одна задача - это работа в областях военно-технического сотрудничества, науки, IT-технологий, культуры, образования. Конечно, мы хотели бы быть успешными на арабском рынке. И сегодня Египет, одна из авторитетнейших стран арабского мира, позиционирует себя как ворота на рынок Африки", - добавил Владимир Колтович.

Кроме того, в документе прописаны договоренности в области регионального сотрудничества. "В частности, Минская область успешно дружит и сотрудничает с губернаторством Южный Синай. Планируется сотрудничество Минского горисполкома и губернаторства Каир", - пояснил министр.

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Теги: Минск
 
 
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18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет подписали комплексную программу (дорожную карту) развития сотрудничества на 2019-2020 годы. Церемония состоялась сегодня...
 
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