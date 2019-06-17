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Депутаты рассмотрят 19 июня законопроект о совершенствовании медиации в Беларуси

18.06.2019 12:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Депутаты рассмотрят 19 июня законопроект о совершенствовании медиации в Беларуси
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей на очередном заседании 19 июня рассмотрит в первом чтении поправки в законы по вопросам медиации, которые направлены на совершенствование и популяризацию этого института в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В перечень вопросов заседания Палаты представителей включены 14 законопроектов. В первом чтении планируется рассмотреть также изменения в законы, касающиеся нотариальной деятельности, гражданских аспектов международного похищения детей, поправки в закон об оказании психиатрической помощи.

Второе чтение предстоит законопроекту об изменении закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, поправкам в закон о государственных наградах. Кроме того, в повестке дня ратификация ряда международных договоров.

Как сообщалось, поправки в законы по вопросам медиации предусматривают, что сторонам гражданского процесса будут возвращать госпошлину после медиативного соглашения. Сейчас это практикуется в хозяйственных процессах. Эти и все остальные нормы законопроекта нацелены на то, чтобы популяризировать медиацию, поспособствовать более широкому ее внедрению.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей на очередном заседании 19 июня рассмотрит в первом чтении поправки в законы по вопросам медиации, которые...
 
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