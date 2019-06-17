Стало известно, когда документы по углубленной интеграции поступят президентам

Александр Лукашенко и Владимир Путин получат пакет предложений по дальнейшему углублению интеграции в рамках Союзного государства уже на будущей неделе.

Как рассказал Владимир Андрейченко, в настоящее время правительства двух стран работают над соответствующими документами, пишет soyuz.by . Белорусский чиновник отметил, что сегодня в двусторонних отношениях имеется много проблемных вопросов, над которыми работают правительства.

«Им дан срок до 25 июня внести предложения по дальнейшему углублению нашей интеграции», – подчеркнул глава Палаты представителей.