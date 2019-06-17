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Стало известно, когда документы по углубленной интеграции поступят президентам

18.06.2019 12:54 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко и Владимир Путин получат пакет предложений по дальнейшему углублению интеграции в рамках Союзного государства уже на будущей неделе.

Как  рассказал Владимир Андрейченко, в настоящее время правительства двух стран работают над соответствующими документами, пишет soyuz.by. Белорусский чиновник отметил, что сегодня в двусторонних отношениях имеется много проблемных вопросов, над которыми работают правительства.

«Им дан срок до 25 июня внести предложения по дальнейшему углублению нашей интеграции», – подчеркнул глава Палаты представителей.

Напомним, что 14 июня главы Беларуси и России на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества подтвердили намерение встретиться и обсудить вопросы интеграции. Ранее сообщалось, что сводный документ действий по интеграции Беларуси с Россией планируют подготовить к 21 июня, чтобы согласовать его при встрече двух премьер-министров.

 
 
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Александр Лукашенко и Владимир Путин получат пакет предложений по дальнейшему углублению интеграции в рамках Союзного государства уже на будущей неделе.
 
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