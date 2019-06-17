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Медведев приедет на открытие II Европейских игр

18.06.2019 19:50 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Медведев приедет на открытие II Европейских игр
Дмитрий Медведев. Фото из архива

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев приедет в Минск на открытие II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства РФ.

"Дмитрий Медведев 21 июня посетит церемонию открытия II Европейских игр", - отметили в пресс-службе.

Запланированы также переговоры с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. Ожидается, что главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве. Кроме того, премьеры рассмотрят перспективы наращивания интеграции в Союзном государстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев приедет в Минск на открытие II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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