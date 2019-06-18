МИД Беларуси рассказал, кто из ВИП-гостей будет на церемонии открытия II Европейских игр

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19 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил сегодня на брифинге, кто из ВИП-гостей будет присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА

"Послезавтра начнутся II Европейские игры. Это мероприятие не только беспрецедентно и очень важно для страны, но и для континента является одним из крупнейших мультиспортивных форумов, - отметил Анатолий Глаз. - Для нас большая честь, что ряд делегаций планируют участие в церемонии открытия на высшем и высоком уровне. Это президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Мы также ожидаем главу Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова", - рассказал Анатолий Глаз.

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