Дмитрий Медведев планирует прилететь в Минск 21 июня

Российский премьер-министра Дмитрий Медведев прилетит в Минск 21 июня для переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Планируется, что на переговорах между премьерами будет поднята тема инвестиций, взаимодействия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и торговли между РФ и Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Также стороны обсудят вопрос углубленной интеграции, документы по которой должны быть готовы к указанной дате для изучения двумя премьерами. Позднее их передадут президентам России и Беларуси. Отметим, что никаких подробностей касательно того, какие именно вопросы обсуждают стороны в рамках углубления интеграции, по-прежнему нет.

Сообщается, что Дмитрий Медведев планирует посетить церемонию открытия Европейских игр, которые пройдут с 21 по 30 июня.

12 июня Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели телефонный разговор, обсудив актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Напомним, что 14 июня главы Беларуси и России на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества подтвердили намерение встретиться и обсудить вопросы интеграции. Ранее сообщалось, что сводный документ действий по интеграции Беларуси с Россией планируют подготовить к 21 июня, чтобы согласовать его при встрече двух премьер-министров.