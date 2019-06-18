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Дмитрий Медведев планирует прилететь в Минск 21 июня
19.06.2019 09:57 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российский премьер-министра Дмитрий Медведев прилетит в Минск 21 июня для переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.
Планируется, что на переговорах между премьерами будет поднята тема инвестиций, взаимодействия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и торговли между РФ и Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Также стороны обсудят вопрос углубленной интеграции, документы по которой должны быть готовы к указанной дате для изучения двумя премьерами. Позднее их передадут президентам России и Беларуси. Отметим, что никаких подробностей касательно того, какие именно вопросы обсуждают стороны в рамках углубления интеграции, по-прежнему нет.
Сообщается, что Дмитрий Медведев планирует посетить церемонию открытия Европейских игр, которые пройдут с 21 по 30 июня.
12 июня Дмитрий Медведев и Сергей Румас
Напомним, что 14 июня главы Беларуси и России на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президенты
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Российский премьер-министра Дмитрий Медведев прилетит в Минск 21 июня для переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.
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