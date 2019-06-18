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Запретили, извинились и разрешили: Pussy Riot вновь могут въезжать в Беларусь

19.06.2019 14:32 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Двум участницам Pussy Riot 17 июня запретили въезд в Беларусь. Это странно, но не очень. А вот продолжение этой истории удивляет: россиянкам позвонила глава администрации президента Наталья Кочанова, извинилась и сообщила об отмене запрета.

Взяли и запретили

Двум участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной запретили въезд в Беларусь, сообщил участник группы Петр Верзилов.

По его словам, девушки летели в Киев с пересадкой в Минске. Там участницам Pussy Riot сообщили, что им запрещен въезд в Беларусь до мая 2020 года, сообщает «Дождь».

Несмотря на запрет, россиянок пустили на рейс в Киев.

В пресс-службе пограничного комитета Беларуси сообщили, что активисткам запретили въезд по статье 30 закона «О правовом положении иностранных граждан». В этой статье перечислено несколько оснований для отказа в выдаче белорусской визы, однако в ведомстве отказались уточнить, почему именно Курачевой и Никульшиной запретили въезд, пишут Naviny.by.

Кстати, год назад Никульшина и Курачева вместе с другими участниками Pussy Riot Ольгой Пахтусовой и Петром Верзиловым выбежали на поле во время финального матча ЧМ по футболу.

Передумали и извинились

Дальнейшее развитие событий хорошо показывает, насколько действия госорганов в Беларуси непрозрачны и малопонятны не только сторонним наблюдателям, но и гражданам страны.

Сегодня с утра тот же Верзилов написал в Twitter, что «президент Лукашенко лично поручил отменить запрет на въезд в Беларусь для участниц Pussy Riot Ники Никульшиной и Оле Курачовой - о решении президента девушкам сообщила по телефону глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова (и да - это не шутка!)».

Чиновница также пригласила их приезжать в Беларусь. В приемной Администрации президента подтвердили факт такого разговора, но отказались комментировать его содержание.

Глава Департамента гражданства и миграции Алексей Бегун подтвердил Радио «Свобода», что Никульшина и Курачева не имеют запрета на въезд в Беларусь и могут приехать на Евроигры.

Он же позже подтвердил: запрет действительно был связан с акцией на ЧМ в России, введен в качестве профилактики, а сняли, потому что нашли понимание, что этого не повторится. По данным Бегуна, индивидуально с ними связались сотрудники МВД.

В Погранкомитете были более уклончивы. "Если в наших базах данных нет сведений о том, что им запрещен въезд на территорию Республики Беларусь, они будут пропущены", — сообщил представитель пресс-службы ведомства Антон Бычковский. Он не прокомментировал отменен ли запрет.

«Глава администрации действительно по поручению президента связывалась накануне с Ольгой Курачевой. Главное, что было отмечено в разговоре — это то, что ни вопросов, ни претензий к данным девушкам у Беларуси нет», — рассказала TUT.BY пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

 
Теги: Минск
 
 
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Двум участницам Pussy Riot 17 июня запретили въезд в Беларусь. Это странно, но не очень. А вот продолжение этой истории удивляет: россиянкам позвонила глава...
 
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