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Запретили, извинились и разрешили: Pussy Riot вновь могут въезжать в Беларусь
19.06.2019 14:32 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Двум участницам Pussy Riot 17 июня запретили въезд в Беларусь. Это странно, но не очень. А вот продолжение этой истории удивляет: россиянкам позвонила глава администрации президента Наталья Кочанова, извинилась и сообщила об отмене запрета.
Взяли и запретили
Двум участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной запретили въезд в Беларусь, сообщил участник группы Петр Верзилов.
По его словам, девушки летели в Киев с пересадкой в Минске. Там участницам Pussy Riot сообщили, что им запрещен въезд в Беларусь до мая 2020 года,
Несмотря на запрет, россиянок пустили на рейс в Киев.
В пресс-службе пограничного комитета Беларуси сообщили, что активисткам запретили въезд по статье 30 закона «О правовом положении иностранных граждан». В этой статье перечислено несколько оснований для отказа в выдаче белорусской визы, однако в ведомстве отказались уточнить, почему именно Курачевой и Никульшиной запретили въезд,
Кстати, год назад Никульшина и Курачева вместе с другими участниками Pussy Riot Ольгой Пахтусовой и Петром Верзиловым выбежали на поле во время финального матча ЧМ по футболу.
Передумали и извинились
Дальнейшее развитие событий хорошо показывает, насколько действия госорганов в Беларуси непрозрачны и малопонятны не только сторонним наблюдателям, но и гражданам страны.
Сегодня с утра тот же Верзилов
Чиновница также пригласила их приезжать в Беларусь. В приемной Администрации президента подтвердили факт такого разговора, но отказались комментировать его содержание.
Глава Департамента гражданства и миграции Алексей Бегун
Он же позже подтвердил: запрет действительно был связан с акцией на ЧМ в России, введен в качестве профилактики, а сняли, потому что нашли понимание, что этого не повторится. По данным Бегуна, индивидуально с ними связались сотрудники МВД.
В Погранкомитете были более уклончивы. "Если в наших базах данных нет сведений о том, что им запрещен въезд на территорию Республики Беларусь, они будут пропущены", — сообщил представитель пресс-службы ведомства Антон Бычковский. Он не прокомментировал отменен ли запрет.
«Глава администрации действительно по поручению президента связывалась накануне с Ольгой Курачевой. Главное, что было отмечено в разговоре — это то, что ни вопросов, ни претензий к данным девушкам у Беларуси нет», —
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Двум участницам Pussy Riot 17 июня запретили въезд в Беларусь. Это странно, но не очень. А вот продолжение этой истории удивляет: россиянкам позвонила глава...
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