Источник материала: Виртуальный Брест

Информируем вас о том, что ООО "АйПауэр" направило запросы в Министерство природы и охраны окружающей среды, а также в Брестский городской исполнительный комитет с уточнением информации о подлинности прошедших вчера (19.06.19) в СМИ материалов с комментариями председателя Брестского городского исполнительного комитета Рогачука Александра Степановича о деятельности предприятия, а также озвученной цифре по выбросам свинца в 340 кг. в год.





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Также обращаем ваше внимание, что в период с 19.04.2019 по 12.06.2019 ООО "АйПауэр" подтвердило соблюдение проектных выбросов по 21 источнику.





В настоящее время, как мы и заявляли ранее, проводятся работы по донастройки оборудования на одном неподтвержденном источнике, где превышения составляют 86 г. в год.