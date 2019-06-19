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В ООО "АйПауэр" удивлены озвученной цифре по выбросам свинца в 340 кг. в год
20.06.2019 12:54 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Информируем вас о том, что ООО "АйПауэр" направило запросы в Министерство природы и охраны окружающей среды, а также в Брестский городской исполнительный комитет с уточнением информации о подлинности прошедших вчера (19.06.19) в СМИ
фото - иллюстрация
Также обращаем ваше внимание, что в период с 19.04.2019 по 12.06.2019 ООО "АйПауэр" подтвердило соблюдение проектных выбросов по 21 источнику.
В настоящее время, как мы и заявляли ранее, проводятся работы по донастройки оборудования на одном неподтвержденном источнике, где превышения составляют 86 г. в год.
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Информируем вас о том, что ООО "АйПауэр" направило запросы в Министерство природы и охраны окружающей среды, а также в Брестский городской исполнительный комитет...
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