Цапков предположил, откуда могла взяться сомнительная цифра в 340 кг. выбросов завода АКБ

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня СМИ массово цитируют слова главы Брестского горисполкома Александра Рогачука о том, что вместо проектных 3 кг свинца в год выбросы нового аккумуляторного завода составляют 340 кг. Эти сенсационные цифры сопровождаются довольно яркими высказываниями Рогачука: «Не надо делать из нас папуасов», «Аккумуляторный завод — самый большой геморрой для города». Onliner обратился в Брестский горисполком за комментарием.





на фото - В.Цапков высаживает аллею СМИ совместно с журналистами (весна, 2019г.)

19 июня Александр Рогачук действительно общался с руководством «Брестгазоаппарата» . Около получаса разговора было посвящено проблемам аккумуляторного завода. По словам главного специалиста отдела идеологической работы Брестского горисполкома Валерия Цапкова, в СМИ попали самые острые высказывания: получился коллаж, не отражающий реального отношения и тональности речей председателя. А озвученные цифры выбросов — просто недоразумение: говорилось о 3,140 кг свинца, которые почти невозможно отличить по звучанию от «триста сорока». Это подтверждают и на заводе «Брестгазоаппарат», представители которого также присутствовали на встрече. Кто именно озвучил показатели по выбросам — председатель горисполкома Александр Рогачук или гендиректор завода «Газоаппарат» Виктор Кузьменчук — пока никто вспомнить не может.

— Встреча длилась около двух часов и проводилась за длинным столом, Рогачук сидел на одной стороне, предполагаемый журналист — на другой. Аккумуляторному заводу было посвящено до получаса. Журналист пытался ухватить ключевые слова.

— Была ли произнесена фраза: «Аккумуляторный завод — самый большой геморрой для города»?

— Эта фраза вырвана из контекста. Речь шла не о том, как завод влияет на экологическую обстановку в Бресте. Рогачук имел в виду, что мы сейчас имеем конфликт завода и его противников и пока еще не определившуюся позицию центральных ведомств, которые, собственно говоря, принимают решение. И это доставляет большое неудобство городу. Учитывайте, что Рогачук общался с представителями завода, а не с журналистами, возможно, поэтому использовал просторечные выражения, чтобы донести свою мысль.

— Звучала ли фраза: «Не надо делать из нас папуасов»?

— Этой фразой Рогачук прокомментировал высказывание представителя аккумуляторного завода о том, что им вообще все равно, есть ли сельхозугодия в километре от завода, — объяснил главный специалист отдела идеологической работы Брестского горисполкома Валерий Цапков. В недавнем интервью замдиректора по развитию управляющей компании 1АК-Group говорил, что землю для строительства завода выделило государство, следовательно, лишь оно отвечает за близость сельскохозяйственных угодий. — Это возмутило мэра. И фраза о том, что выбросы завода составляют всего лишь 0,03% от всего свинца, который выбрасывается по Беларуси. Это не может быть оправданием. Должен соблюдаться закон.

Как можно приостановить строительство готового завода?

Новость о приостановлении строительства аккумуляторного завода вызвала у его противников противоречивые эмоции: с одной стороны, власти наконец обратили внимание на нарушения, с другой — как можно приостановить строительство завода, который уже построен? Завод АКБ проходит стадию пусконаладочных работ, которые никто не останавливал.





А.Рогачук - шеф В.Цапкова (он тоже есть на фото, на заднем фоне, вдали), даёт интервью журналистам после высадки аллеи СМИ в Бреста

— Как понимать этот жест — приостановку строительства завода, который уже достроен?

— Это жест облисполкома, а не горисполкома. Поэтому вопрос не по адресу, — сказал Цапков.

— Но завод сейчас спокойно проводит пусконаладочные работы, несмотря на выявленные нарушения.

— А как можно уменьшить выбросы на каких-то участках, если не запускать станки? Мы ждем, что руководство завода произведет какие-то работы, изменит технологические решения, в результате чего выбросы достигнут нормативных показателей. При этом весь цикл не запущен. Идет наладка конкретного участка, по которому превышены нормы выбросов. Когда отладят — начнется работа со следующим участком. Руководство завода АКБ настаивает, что нарушения не так велики, проблемы выявлены лишь на одном участке. Но уместней было бы сказать, что нарушения выявлены на одном из первых участков. Полный рабочий цикл не проверялся, проверялись лишь отдельные узлы. Поэтому к такому сравнительно небольшому превышению приковано серьезное внимание. Власти не драматизируют, а беспокоятся: что будет дальше? На сколько затянется процесс пусконаладки? Сколько нарушений мы выявим, когда запустим полный цикл? Поэтому Александр Степанович и говорит, что завод создает большую проблему городу, — подытожил представитель Брестского горисполкома.