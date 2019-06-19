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Путин: Беларусь и Россия обсуждают интеграцию, а не объединение

20.06.2019 17:02 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вопрос об объединении Беларуси и России в одно государство сегодня не стоит, заявил сегодня на «прямой линии» президент РФ Владимир Путин.

«У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство, речь идет о реализации договора о создании Союзного государства […] Это не одно государство, это не одно и то же. Ну, там много элементов, вплоть до создания союзного парламента, введения общей валюты, единой валюты и так далее», – пояснил Путин.

При этом радоваться белорусам рано: глава соседней страны уверен, что сделано немало, но недостаточно. Среди плюсов по версии Путина, социальная сфера, свободное передвижение товаров, услуг, а также граждан обеих стран.

Но до сих пор нет общего парламента, сообщает «Спутник».

По словам Путина, в неудачах виноваты обе стороны и они договорились с Александром Лукашенко обсудить, что «нужно реализовать из того, что не было сделано, а во что нужно внести соответствующие коррективы», передает БелТА.

Напомним, что 14 июня главы Беларуси и России на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества подтвердили намерение встретиться и обсудить вопросы интеграции. Ранее сообщалось, что сводный документ действий по интеграции Беларуси с Россией планируют подготовить к 21 июня, чтобы согласовать его при встрече двух премьер-министров. Александр Лукашенко и Владимир Путин получат пакет предложений по дальнейшему углублению интеграции в рамках Союзного государства до 25 июня.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Вопрос об объединении Беларуси и России в одно государство сегодня не стоит, заявил сегодня на «прямой линии» президент РФ Владимир Путин.
 
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