Путин: Беларусь и Россия обсуждают интеграцию, а не объединение

Вопрос об объединении Беларуси и России в одно государство сегодня не стоит, заявил сегодня на «прямой линии» президент РФ Владимир Путин.

«У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство, речь идет о реализации договора о создании Союзного государства […] Это не одно государство, это не одно и то же. Ну, там много элементов, вплоть до создания союзного парламента, введения общей валюты, единой валюты и так далее», – пояснил Путин.

При этом радоваться белорусам рано: глава соседней страны уверен, что сделано немало, но недостаточно. Среди плюсов по версии Путина, социальная сфера, свободное передвижение товаров, услуг, а также граждан обеих стран.

Но до сих пор нет общего парламента, сообщает «Спутник».

По словам Путина, в неудачах виноваты обе стороны и они договорились с Александром Лукашенко обсудить, что «нужно реализовать из того, что не было сделано, а во что нужно внести соответствующие коррективы», передает БелТА.