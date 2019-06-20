Лукашенко встретился с Президентом Грузии Зурабишвили

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Беларусь накануне, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусско-грузинская договорная база включает более 60 документов. По итогам 2018 года товарооборот составил $87,1 млн, экспорт - $64,7 млн, импорт - $22,4 млн.

В Беларуси действуют 19 предприятий с грузинским капиталом, в том числе 13 совместных и 6 иностранных. На территории Грузии работают более 20 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий, реализуются кооперационные проекты.

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