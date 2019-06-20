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Лукашенко встретился с Президентом Грузии Зурабишвили
21.06.2019 10:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Беларусь накануне, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусско-грузинская договорная база включает более 60 документов. По итогам 2018 года товарооборот составил $87,1 млн, экспорт - $64,7 млн, импорт - $22,4 млн.
В Беларуси действуют 19 предприятий с грузинским капиталом, в том числе 13 совместных и 6 иностранных. На территории Грузии работают более 20 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий, реализуются кооперационные проекты.
/Будет дополнено/.-0-
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21 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Беларусь...
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