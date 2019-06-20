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Лукашенко: в Беларуси сделают все, чтобы навечно сохранить добрые отношения с Грузией

21.06.2019 10:27 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси сделают все, чтобы навечно сохранить добрые отношения с Грузией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Беларусь накануне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на то, что нынешний визит у вас краткий, я очень надеюсь, что вы найдете время в ближайшем будущем, чтобы побывать не только в Минске, но и посмотреть нашу Беларусь. Посол очень хорошо знаком с Беларусью, с Минском. Он может многое рассказать и показать. Он у нас тут свой человек", - сказал глава белорусского государства в начале встречи.

"Думаю, вы хорошо знакомы с нюансами белорусско-грузинских отношений. Я не буду здесь пересказывать о нашем торговом обороте, о том, какие мы времена пережили. Мы действительно начинали с нуля наши отношения, особенно в сфере экономики. Но сегодня Грузия находится на ведущих позициях в отношении Беларуси. У нас очень добрые, теплые отношения. Наши народы очень близки. Не только уважают - любят друг друга, - сказал белорусский лидер. - У нас очень хороший фундамент отношений. И поверьте, я сделаю все, чтобы такие добрые, теплые отношения во всех сферах сохранились навечно".

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси внимательно следят за обстановкой в Грузии. "Нам не безразлично, какова ситуация в Грузии. Ваш народ пережил много сложных моментов после распада Советского Союза. Вы всегда достойно выходили из сложных ситуаций. И нынешняя ситуация непростая в Грузии, как и в других республиках, но мы люди мужественные и найдем выход из самых тяжелых ситуаций", - подчеркнул глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси сделают все, чтобы навечно сохранить добрые отношения с Грузией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко...
 
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