Лукашенко выступает за дальнейшее улучшение отношений Беларуси и Великобритании

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Уровень отношений Беларуси и Великобритании может быть намного лучше. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джорджем Холлингбери, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отношения Беларуси и Великобритании желают быть лучше и намного лучше, чем на уровне, на котором они находятся сегодня", - сказал Александр Лукашенко.

Последние несколько лет Великобритания занимает третье место по экспорту белорусских товаров. В 2018 году товарооборот между странами составил $3,4 млрд. Сальдо для Беларуси сложилось положительно в размере $2,8 млрд. Объем прямых инвестиций из Великобритании в прошлом году достиг $2,7 млрд. Соединенное Королевство занимает второе место после России по объему прямых инвестиций, привлеченных в экономику Беларуси (31,7% от всего объема).

Основу белорусского экспорта сформировали поставки нефтепродуктов, продуктов перегонки каменноугольной смолы, прутков из нелегированной стали, необработанного свинца, мебели, жидкокристаллических устройств и лазеров, алюминиевых металлоконструкций. Великобритания поставляет в Беларусь поршневые двигатели внутреннего сгорания, крепкие спиртные напитки, легковые автомобили, лекарства, запчасти для автомобилей и тракторов, турбореактивные двигатели, ортопедические приспособления, электрические трансформаторы, дорожную и строительную технику, мороженую рыбу.

В Беларуси создано 211 организаций с британским капиталом. В Великобритании действуют дочерняя структура Белорусской нефтяной компании, представительства авиакомпании "Белавиа", предприятия "Адани", Банка развития Беларуси.

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