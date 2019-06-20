Беларуси и Сербии нужно усилить торгово-экономическое взаимодействие - Лукашенко

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В отношениях Беларуси и Сербии нужно усилить торгово-экономическое взаимодействие. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом Сербии Александром Вучичем, который прибыл сегодня в Беларусь на открытие II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси констатировал, что политические отношения двух стран находятся на самом высоком уровне, и это подтвердили главы государств на недавней встрече на форуме "Пояс и путь" в Китае. "Думаю, нам надо добавить к политическим отношениям больше торговли, экономики, чтобы был крепкий фундамент наших отношений, чтобы уже никто никогда их не сдвинул", - сказал Александр Лукашенко.

По данным за январь-апрель 2019 года, показатели двусторонней торговли Беларуси и Сербии демонстрируют рост. Товарооборот за этот период превысил $59 млн, увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным период прошлого года. Экспорт белорусских товаров сложился на уровне $36,5 млн (176% к аналогичному периоду прошлого года), импорт - $22,6 млн (118%).

В Сербии действуют линии по сборке тракторов МТЗ и автобусов МАЗ, ведется работа по созданию совместного производства комбайнов "Гомсельмаш" в городе Крагуеваце. Реализуется проект по выпуску для МВД Сербии 33 пожарных машин на базе шасси МАЗ.

На территории Беларуси сербская компания "Дана Холдинг" продолжает реализацию крупных строительных проектов "Маяк Минска" и "Минск-Мир". В Беларуси зарегистрировано 7 организаций с участием сербского капитала.

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