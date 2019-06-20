Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил сегодня главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, передает корреспондент БЕЛТА.

Рамзан Кадыров прибыл сегодня в Минск и будет присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр. Накануне мероприятия он встретился с главой белорусского государства.

Указ о награждении Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов Александр Лукашенко подписал еще в августе 2018 года. Глава Чеченской Республики удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью.

Как сообщалось, Рамзан Кадыров ранее внес личный вклад в освобождение граждан Беларуси из ливийского плена. Один из них - Вячеслав Качура - вернулся на родину в начале февраля 2018 года, он был последним из белорусских граждан, захваченных во время ливийского внутриполитического кризиса 2011 года, и с тех пор насильственно удерживаемым в Триполи.-0-