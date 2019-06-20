Лукашенко назвал Кадырова братом и вручил орден

Орденом Дружбы народов награжден глава Чечни Рамзан Кадыров. Александр Лукашенко назвал его братом и рассказал, что хотел бы побывать когда-нибудь на Кавказе.

Разговор глава Беларуси начал довольно своеобразно. По словам Лукашенко, чеченцы «даже в сложные времена, я уже часто об этом говорю, рожали у нас в Бресте, моим именем называли своих детей». Белорусский официальный лидер также вспомнил, что новый глава МВД Беларуси кавказец, и он ему «рассказывал о своих чувствах к кавказскому населению».

«Это действительно крепкие люди, с которых мы берем пример в определенных моментах», - признал Лукашенко.

Глава Беларуси рассказал о мечте побывать на Кавкезе и вручил Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, поблагодарив за то, что тот умеет держать слово, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Я всегда говорю: "Он настоящий мужик: пообещал - сделал". Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты действительно не просто друг - ты брат для меня, для нашего народа», - подчеркнул Александр Лукашенко, пояснив, что награду Кадыров заслужил, так как «принес нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье».

Указ о награждении был подписан еще в 2018 году за значительный личный вклад Кадырова в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью.