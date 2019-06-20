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Лукашенко провел встречи с прибывшими на открытие II Европейских игр высокими гостями

21.06.2019 15:25 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Лукашенко провел встречи с прибывшими на открытие II Европейских игр высокими гостями
Во время встречи с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел двусторонние встречи с высокими зарубежными гостями, прибывшими на открытие II Европейских игр. В их числе лидеры Молдовы, Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины, глава Чеченской Республики Российской Федерации, государственный министр по торговой политике министерства внешней торговли Великобритании.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси внимательно следят за обстановкой в Грузии. "Нам не безразлично, какова ситуация в Грузии. Ваш народ пережил много сложных моментов после распада Советского Союза. Вы всегда достойно выходили из сложных ситуаций. И нынешняя ситуация непростая в Грузии, как и в других республиках, но мы люди мужественные и найдем выход из самых тяжелых ситуаций", - подчеркнул глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил сегодня главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден Дружбы народов.

Говоря о врученной Президентом Беларуси награде, Рамзан Кадыров заявил, что постарается оправдать высказанное ему доверие. "Жизнь человека - ценнее всего. Если мы смогли поучаствовать в освобождении человека, вернули его на свободу, и это оценил Президент и народ - это дорогого стоит", - заявил глава Чеченской Республики.

Александр Лукашенко подчеркнул особое отношение к Сербии как в Беларуси в целом, так и лично со стороны Президента. "Хочу в очередной раз заявить, что Сербия - это не только приоритет наших отношений, это близкая нам страна, это близкий нам народ. Вы знаете, что такое Сербия для меня лично", - констатировал Александр Лукашенко.

"Мне приятно сегодня с вами встретиться. Может быть, случай не тот, во время которого можно погрузиться в наши отношения с Великобританией, но, тем не менее, эта встреча очень важна. Может быть, даже исторически важна, поскольку, несмотря на тот объем торгово-экономического сотрудничества, который у нас есть, все-таки отношения Беларуси и Великобритании желают быть лучшими, намного лучшими, если честно говорить, чем на уровне, на котором они находятся сегодня", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что своими уверенными действиями власть Молдовы показала стойкость и решимость. "Просто разумные люди, - заявил он. - Думаю, что на этом тяжелом пути вам как Президенту придется еще немало пережить, чтобы благосостояние молдаван, которые на вас рассчитывают, поднять до нормального уровня. Мы в этом участвуем и готовы дальше осуществлять это сотрудничество на благо наших народов".

"Мы очень внимательно следим за развитием вашей страны. Вы знаете мое мнение о прежней Югославии, о той ситуации, которая складывалась в ее бывших республиках. У нас были неплохие отношения с Югославией. У нас неплохие отношения складываются с Сербией. У нас есть отношения с Боснией и Герцеговиной, но это недостаточно. Мы можем гораздо больше. И в связи с этим ваш визит очень важен", - сказал Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел двусторонние встречи с высокими зарубежными гостями, прибывшими на открытие II...
 
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