Беларусь и Россия нашли понимание по большинству вопросов интеграционной повестки - Румас

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия нашли понимание по большинству вопросов интеграционной повестки в Союзном государстве, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши коллеги за это время (после встречи премьер-министров 24 мая в Горках. - Прим. БЕЛТА) провели ряд продуктивных встреч. В субботу (15 июня) наши две переговорные команды целый день посвятили обсуждению вопросов. Большинство вопросов нашло понимание у обеих сторон, остались какие-то моменты, которые мы сегодня должны обсудить", - отметил Сергей Румас.

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