|
Беларусь и Россия нашли понимание по большинству вопросов интеграционной повестки - Румас
21.06.2019 18:07 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия нашли понимание по большинству вопросов интеграционной повестки в Союзном государстве, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наши коллеги за это время (после встречи премьер-министров 24 мая в Горках. - Прим. БЕЛТА) провели ряд продуктивных встреч. В субботу (15 июня) наши две переговорные команды целый день посвятили обсуждению вопросов. Большинство вопросов нашло понимание у обеих сторон, остались какие-то моменты, которые мы сегодня должны обсудить", - отметил Сергей Румас.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия нашли понимание по большинству вопросов интеграционной повестки в Союзном государстве, сообщил премьер-министр...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)