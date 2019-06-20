Лукашенко рассказал о предстоящих двусторонних контактах с Путиным

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым рассказал о предстоящем графике контактов с Президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопросов белорусско-российского сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я приветствую вас в Беларуси и благодарен за то, что вы приехали к нам на открытие важного события (II Европейские игры. - Прим. БЕЛТА). И не только. Но и, как договаривались мы с Президентом России, что вы посмотрите на ту работу нашей совместной группы, которая работает над проблемными вопросами наших взаимоотношений, и дадите свое резюме перед тем, как мы встретимся с Владимиром Владимировичем", - сказал глава государства.

Он отметил, что Президент России планировал приехать на закрытие II Европейских игр. "И мы встретимся и поговорим на эту тему и разные другие. И уже когда будет форум регионов на родине у вас (в середине июля в Санкт-Петербурге. - Прим. БЕЛТА), мы с ним поедем на Валаам молиться. И там дополнительно обсудим. Вот такой примерно был план. Это наметки только. Все будет зависеть от того, как будут складываться графики президентов, прежде всего Президента России, потому что у него и "двадцатка" там…", - рассказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что приезд Дмитрия Медведева очень важен в первую очередь с точки зрения обсуждения вопросов белорусско-российских отношений. "Я с удовольствием готов обсудить с вами некоторые вопросы, которые вы сочтете нужным для обсуждения именно сейчас, - сказал Президент. - Вы наш гость, близкий, родной гость. Как Путин говорит, мы - один народ. Поэтому мы рады вас видеть здесь".

Объем белорусско-российской торговли товарами в 2018 году составил $35,5 млрд (109,4% к уровню 2017 года), экспорт - $12,9 млрд, импорт - $22,6 млрд. Товарооборот в январе-апреле 2019 года равнялся $11,1 млрд. В январе-марте 2019 года на долю России приходилось $1,2 млрд, или 40,9% от общего объема привлеченных в Беларусь иностранных инвестиций. Экономические отношения поддерживаются с 80 российскими регионами, в том числе с 70 - на основе межправительственных соглашений о долгосрочном сотрудничестве. -0-