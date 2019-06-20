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Лукашенко во Дворце Независимости принимает высоких гостей II Европейских игр
21.06.2019 20:06 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает во Дворце Независимости высоких зарубежных гостей, прибывших в страну на открытие II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.
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21 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает во Дворце Независимости высоких зарубежных гостей, прибывших в страну...
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