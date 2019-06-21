«Дорожные карты» интеграции: Минск и Москва рапортуют о завершении сближения позиций

Значительная часть вопросов по интеграции Беларуси и России согласована, к ноябрю планируют выйти на подписание «дорожных карт». В частности, белорусская сторона рассчитывает, что в картах будут равные условия хозяйствования, одинаковые цены на энергоносители для предприятий обеих стран.

«Дорожные карты» к ноябрю

Беларусь и Россия к ноябрю должны согласовать дорожные карты интеграции по всем секторам экономики, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам переговоров с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«В обновленной программе действий [по развитию Союзного государства] будут прописаны, в первую очередь, дорожные карты по секторам экономики. Мы эти дорожные карты должны согласовать все абсолютно к ноябрю месяцу», - цитирует белорусского премьера ТАСС.

Румас сообщил, что затем потребуется большая работа правительств «по приведению законодательства в соответствие для того, чтобы общие рынки, общие секторальные рынки могли уже заработать в полную силу» и равным условиям хозяйствования: «одинаковое и налогообложение, и элементы бюджетной политики, и равные цены на энергоносители, и равные регуляторные правила».

«В конечном итоге, это является конечной целью интеграции», - считает Румас.

Медведев заявил о необходимости допконсультаций по интеграции

Дополнительные консультации по интеграции РФ и Белоруссии надо провести по ряду тем, в том числе на уровне руководства стран, но блок этих вопросов небольшой, заявил Медведев.

«У нас сейчас есть три группы вопросов. Первая – это те вопросы, по которым у нас одинаковое понимание сути и одинаковое понимание сроков внедрения этих перемен, то есть принятие ключевых решений. Вторая группа вопросов - это такие вопросы, по которым мы одинаково воспринимаем те или иные решения в сфере экономики или социальной сфере, которые нужно принять, но где нет еще четкого понимания, в какой срок их реализовывать, и здесь необходимы досогласования», - пояснил Медведев.

Говоря о третьей группе вопросов, Медведев отметил, что она совсем небольшая. «Да, стороны понимают, что это нужно будет сделать, но когда и как это еще предстоит уяснить. Причем не только на уровне правительств, но и на президентском уровне», - цитирует российского премьера РИА «Новости».

Он перечислил ряд вопросов, которые обсуждались - налоговая, бюджетная, социальная, финансово-кредитная политика и выработка единых подходов.

В свою очередь, Александр Лукашенко заявил о сразу нескольких запланированных с российским коллегой встречах: на закрытии II Европейских игр, Форум регионов на родине в середине июля в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Сегодня в центре Минска были задержаны активисты, которые протестовали против интеграции Беларуси и России.

Напомним, что 14 июня главы Беларуси и России на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества подтвердили намерение встретиться и обсудить вопросы интеграции. Ранее сообщалось, что сводный документ действий по интеграции Беларуси с Россией планируют подготовить к 21 июня, чтобы согласовать его при встрече двух премьер-министров.