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Лукашенко: быть у истоков создания Европейских игр - честь для Беларуси

22.06.2019 00:25 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Лукашенко: быть у истоков создания Европейских игр - честь для Беларуси
В ложе почетных гостей

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Быть у истоков создания Европейских игр - честь для Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия в Минске II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вот и настало время ярких побед. На гостеприимной белорусской земле мы открываем II Европейские игры", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства приветствовал участников состязаний, гостей Минска и всех, кто следит за открытием соревнований, отметив, что история Европейских игр еще только начинается.

"И мы рады, что Беларуси выпала честь быть у истоков создания этого грандиозного проекта. Мы счастливы возможности познакомить вас, наших гостей, с настоящей Беларусью - красивой, гостеприимной и уютной. Вы убедитесь, что здесь живут самые искренние и добрые люди, что наше дружелюбие - не просто вежливость, а черта характера, естественное состояние души. Вы увидите, что толерантность и отношения, построенные на взаимном доверии и уважении, - это образ жизни белорусов. И мы дарим все это вам!" - подчеркнул Президент.

В ближайшие 10 дней, добавил он, спортсменам и болельщикам предстоит погрузиться в атмосферу необыкновенного накала страстей, увидеть захватывающую борьбу за медали и путевки на Олимпийские игры, стать свидетелями невероятных достижений и рождения новых звезд мирового спорта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Быть у истоков создания Европейских игр - честь для Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии...
 
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