В ДК профсоюзов (м-н. Восток) проходит встреча с общественностью по экологическим вопросам

Источник материала: Виртуальный Брест

Всех приходящих снимают на камеру (вероятно, сотрудники милиции, в гражданской одежде).





За несколько минут до начала зал почти пустой, но люди подходят. Предполагалось, что всё начнётся в 11.00, но пока ждём...





Встреча проводится в малом зале ДК, на втором этаже. Официально сообщалось, что встречу будет проводить председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Горошко Александра Васильевича с населением, в ходе которой желающие смогут получить ответы на интересующие вопросы в сфере экологической ситуации в регионе.

Началась встреча в 11.10. В зале пресса, есть небольшое количество людей, но представителей инициативной группы не заметно.





На ней присутствует глава города Александр Степанович Рогачук , глава Бреста. Он заявил о своей роли как модератора мероприятия.





Как и на улице, всё снимается на камеру.





Горошко заявил, что работа завода приостановлено, он не работает, он убедился в этом лично. Но на заводе есть люди, которые выполняют свои функции по необходимости, к примеру, убирают продукцию с линии.

По канализации - превышений нет (Горошко).

Вред, который зафиксирован по жалобе - незначительный, но предприятие заплатит штраф, вероятнее всего.

По почвам - нет подтверждения загрязнения. Превышений по сравнению с прошлым годом нет.

Аргумент по накоплению свинца в почве не соответствует действительности (Горошко). Он ещё раз подчёркивает, что превышений нет, факт показывает, что изменений нет, и он готов отвечать за свои слова. Рогачук ещё раз переспрашивает, и уточняет, Горошко подтверждает, что накоплений нет в данный момент. Вопросу посвящено несколько минут, и в третий раз Рогачук переспросил и удостоверился - загрязнений нет.

На данный момент работа завода приостановлена, будет проводиться третья экологическая экспертиза. Также у них нет разрешения на выбросы. И есть распоряжение губернатора о приостановке строительства завода. А так как идет экологическая экспертиза, завод не может работать во время этого процесса.

В этот четверг Горошко без предупреждения посетил завод и проверил, работает он или нет, проверил даже двигатели, проверил ленту, обнаружил застывший свинец. Но он холодный, печи остановлены. Всё готовится к утилизации.

В 11.30 в зал прибыл Казак - он позиционирует себя как представитель инициативной группы.

Горошко - котельная может работать, она не попадает под запрет, например, для подогрева воды и её работа необходима для жизнедеятельности предприятия, но не для его производственной деятельности.

Если предприятие даже будет запущено, но три раза будет зафиксировано превышение выбросов, то суд может опять приостановить деятельность такого предприятия.

Казак говорит...Про дискредитацию власти, ложь, враньё и про неверную информацию для Рогачука. Убеждает главу города прийти к протестующим на пл. Ленина.

Рогачук парирует - я пригласил всех специалистов, а вот люди не пришли. Почему?

Казака "порвали", он один не смог убедить полупустой зал, модератора и участников. Казак удалился из зала.

Выступает Михаил (не назвал свою фамилию) и упрекает Рогачука, что он не пришел на пл. Ленина, как обещал. Рогачук говорит, что шум толпы не решение вопроса, а доведение проблемы до руководства. А когда проблема уже услышана, то нужен диалог в прикладном плане (в формате заседания). Митинговщиной и компанейщиной вопрос не решится, нужно собираться и решать как быть с заводом. Сейчас проблема донесена до всех (властей), то не кормлениями надо дальше протестовать, а садиться и проводить переговоры. А пошуметь и самовозбудиться - не тот метод, считает Рогачук . Михаил делает упор на то, что это традиция. Рогачук уверяет, что форму выражения протеста надо поменять, потому что этим ничего не решишь. Лучше здесь задать честно в глаза, а не стоять на площади.

Рогачук анонсирует в следующее воскресенье встречу, включая представителя водоканала в том числе, но настаивает на утреннем формате.

Михаил продолжает настаивать на своей точке зрения, вернулся Казак и продолжает дискуссию, переходят на крик. Рогачук не желает общаться в подобном формате, и прерывает Казака. Мэр настаивает на конструкивном диалоге а не на протестных мероприятиях на площади, антураж нужно отбросить и начать работать. Время кормления голубей завершилось (Рогачук).

Протестующие напоминают гостей на свадьбе, которая уже завершилась, жених с невестой устали, а они всё гуляют и гуляют (Рогачук). Пора менять формат.

Михаил продолжает отстаивать свою точку зрения, но соглашается, что нужен и подобный формат общения, в зале. Казак вступает в беседу и говорит про "развод" власти. Но не очень конкретно, никто не понимает сути. Казак обвиняет Голикова и говорит что тот ему звонил и представлялся сотрудником милиции. Мол, тот дискредитирует власть.

Казак отговорился, Рогачук задаёт вопрос Михаилу. Похоже, эти двое - единственный голос инициативной группы, остальной зал поддерживает Рогачука.

Казак выключил камеру и покинул зал (кажется на этот раз точно).

Рогачук - я предложил эту встречу лично и Бекалюку и Лепесевичу и Басову. Михаил - время не устраивает, оно не должно совпадать с временем кормления голубей. Рогачук - время голубей закончилось (выкрики из зала - правильно, все верно!).

Михаил уверяет, что 12.00 воскресенье - время ритуальное. В зале слышен смех. Рогачук уверяет, что надо прекращать данный ритуал и переходить к формату общения лицом к лицу и вопрос-ответ специалиста.

Рогачук - я готов отвечать на вопросы людей, и готов привести специалистов, но давайте без ритуалов. Это не стиль и я (Рогачук) не собираюсь "сопли жевать", я обеспечиваю коммуникацию и не более, и сам хочу разобраться.

Михаил признаёт, что на него могли повлиять обстоятельства и он мог поддаться на манипуляцию. В зале наконец-то одобрили эту мысль.

Рогачук - я не буду поддаваться на эмоции и "бежать на ковёр" по первому зову. Эмоции зашкаливают... Зал поддерживает Рогачука, Михаил отбивается, но мало что может сделать. Рогачук предлагает решать конкретные задачи.

Михаил - давайте договариваться. Рогачук - так с кем, никого же нет? Он предлагает отменить кормление голубей, зал это поддерживает одобрительными криками. Рогачук - для чего будет необходима встреча людей на площади, когда через несколько часов (к примеру) встреча с представителями власти. Михаил - это необходимо, чтобы люди моли встретиться и обсудить свои вопросы и согласовать действия.

Риторика снижается, все успокоились и разговаривают конструктивно.

Рогачук - "площадная тема" ушла. Мы не будем действовать по указке. В зале аплодисменты. Всего в помещении - около 50 человек (включая прессу, руководство).

Про канализацию уверяют - вредных сбросов нет. Опасения были, но не подтвердились. Рогачук упрекает по вопросу щёлочи - мол ведь было? Конкретный ответ пока не поступил (потом будет на диктофонной записи). Рогачу - вы даже меня не убедили. В зале никто не возражает, никаких вопросов. Горошко - мы ещё пока разбираемся, сами не понимаем что там могло произойти. Но данный колодец герметичен, это точно, по откачке возможно завод хочет что-то откачать, но спасибо активистам - они предотвратили это. Идут разбирательства. По тому, что колодцы закрыли - есть опасения, что туда могут что-то подбросить, поэтому и закрыли.

между тем, стало известно, что люди собрались на площади в ожидании Рогачука. Но вероятнее всего, он там не появится (так как сейчас находится в ДК профсоюзов).

Сотрудник милиции, который снимает камерой зал, делает это персонально - каждого приближает и фиксирует на видео крупным планом. Впрочем, в объектив попадают в основном представители молодёжной организации, представители образования и т.д. никого из инициативной группы, похоже, не осталось. Ушёл даже Михаил.

Рогачук предлагает крайний вопрос. Его доверили Голикову. Он задаёт вопрос по выбросам. А нет, вопрос - про вакуум... Рогачук говорит, что на этот вопрос ответить и легко и трудно. Отвечает про судьбу завода - быть или не быть. Мол, есть четкий механизм, есть независимая служба, которая не подчиняется даже облисполкому. Механизм пристального внимания к заводу запущен, даже независимо от "голубков". В Минприроде нет самоубийц - если там превышение, никто не напишет, что там всё нормально - это тюрьма. А людям на площади нужен антураж. А мне (Рогачук) нужен чистый город. И спекуляциями заниматься не будем.

У мужчины, который снимал зал, наверное закончилась память на камере (прекратил снимать). Рогачук обращается к журналистам и просит подавать информацию осторожно и соответствующую действительности. Внезапно мужчина с камерой продолжил съёмку.

Горошко - 3 килограмма заявлено, на 3 должны выйти. И точка. Вопрос - завод подал на повторную экологическую экспертизу чтобы увеличить выбросы? ответ - нет, остались прежние 3 кг., просто подали на уменьшение по одной позиции и увеличение по другой. А цифра в 3 кг. останется.

Рогачук говорит, что завод знает, почему приостановлено его строительство. Ссылка на письмо Минприроды есть прямо в текста распоряжения председателя облисполкома. Рогачук - меня со стороны завода обвиняют в том, что это не моё дело, и я лично это "не проглочу" (намекает, что теперь это для него вопрос чести разобраться в ситуации, и не важно, что завод расположен в районе, а не в городе).

Рогачук говорит, что вопросы есть и будем встречаться, может в субботу, моет в воскресенье, со временем определимся. Популизмом заниматься не будем, и подстраиваться под мнение людей не стоит, прислушиваться - надо, он согласен.