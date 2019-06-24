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Лукашенко и Рахмон обсудили подготовку визита Президента Таджикистана в Беларусь
25.06.2019 11:42 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон, 2018 год
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом БЕЛТА сообщили в
Главы государств обсудили двустороннюю повестку дня, вопросы развития сотрудничества в различных сферах с акцентом на подготовку предстоящего визита Эмомали Рахмона в Беларусь во второй половине текущей недели.
Планируется, что кроме официальных мероприятий визита Президент Таджикистана также посетит церемонию закрытия II Европейских игр.-0-
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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом БЕЛТА...
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