Лукашенко и Рахмон обсудили подготовку визита Президента Таджикистана в Беларусь

Источник материала: БелТА

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон, 2018 год

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили двустороннюю повестку дня, вопросы развития сотрудничества в различных сферах с акцентом на подготовку предстоящего визита Эмомали Рахмона в Беларусь во второй половине текущей недели.

Планируется, что кроме официальных мероприятий визита Президент Таджикистана также посетит церемонию закрытия II Европейских игр.-0-