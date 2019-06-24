Путин приедет в Минск на закрытие Евроигр

В телефонном разговоре Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить закрытие Европейских игр, на что российский коллега ответил согласием.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства 25 июня.

Сообщается, то в ходе разговора лидеры стран обсудили двустороннюю повестку дня, и Лукашенко пригласил Путина приехать на торжественную церемонию закрытия Евроигр, которая пройдет 30 июня на стадионе «Динамо».

На открытии присутствовал российский премьер Дмитрий Медедев.

Тем временем замминистра Беларуси Андрей Дапкюнас заявил, что в Минске будут рады видеть президента РФ. «С нашей стороны неизменным будет максимальное радушие и гостеприимство», – сказал он.