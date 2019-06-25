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ПАСЕ хочет углубленного диалога с Беларусью
26.06.2019 10:52 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусские депутаты Дмитрий Шевцов и Елена Анисим приняли участие в заседаниях Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии.
Депутаты провели двусторонние встречи, в том числе с директором Совета Европы по политическим вопросам Александром Гесселем. Стороны обсудили текущие отношения и перспективы взаимодействия между Беларусью и Советом Европы.
"Стороны с удовлетворением констатировали достигнутый в последнее время существенный прогресс во взаимоотношениях, высказались за активизацию совместной с белорусским парламентом работы в целях дальнейшего наращивания сотрудничества и углубления конструктивного диалога между Минском и Страсбургом", - проинформировали в пресс-службе Палаты представителей, пишет БЕЛТА.
Ранее глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин
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Белорусские депутаты Дмитрий Шевцов и Елена Анисим приняли участие в заседаниях Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии.
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