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ПАСЕ хочет углубленного диалога с Беларусью

26.06.2019 10:52 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские депутаты Дмитрий Шевцов и Елена Анисим приняли участие в заседаниях Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии.

Депутаты провели двусторонние встречи, в том числе с директором Совета Европы по политическим вопросам Александром Гесселем. Стороны обсудили текущие отношения и перспективы взаимодействия между Беларусью и Советом Европы. 

"Стороны с удовлетворением констатировали достигнутый в последнее время существенный прогресс во взаимоотношениях, высказались за активизацию совместной с белорусским парламентом работы в целях дальнейшего наращивания сотрудничества и углубления конструктивного диалога между Минском и Страсбургом", - проинформировали в пресс-службе Палаты представителей, пишет БЕЛТА.

Ранее глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин рассказала, что у Евросоюза есть желание видеть в нашей стране реформы, способные улучшить жизнь людей и приблизить их к европейскому уровню.

 
 
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Белорусские депутаты Дмитрий Шевцов и Елена Анисим приняли участие в заседаниях Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии.
 
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