ПАСЕ хочет углубленного диалога с Беларусью

Белорусские депутаты Дмитрий Шевцов и Елена Анисим приняли участие в заседаниях Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии.

Депутаты провели двусторонние встречи, в том числе с директором Совета Европы по политическим вопросам Александром Гесселем. Стороны обсудили текущие отношения и перспективы взаимодействия между Беларусью и Советом Европы.

"Стороны с удовлетворением констатировали достигнутый в последнее время существенный прогресс во взаимоотношениях, высказались за активизацию совместной с белорусским парламентом работы в целях дальнейшего наращивания сотрудничества и углубления конструктивного диалога между Минском и Страсбургом", - проинформировали в пресс-службе Палаты представителей, пишет БЕЛТА.