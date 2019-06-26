Лукашенко: успехи и достижения людей создают историю государства

Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Успехи и достижения людей создают историю государства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня на церемонии вручения государственных наград, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы с вами встречаемся накануне нашего главного государственного праздника - Дня Независимости. С удовольствием приветствую вас - талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу профессионалов. Людей, чьи успехи и достижения создают историю государства, объединяют народ в чувстве гордости за своих соотечественников, формируют имидж страны - сильной, успешной, созидательной и непременно красивой", - отметил глава государства.

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