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Лукашенко: успехи и достижения людей создают историю государства

27.06.2019 10:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Успехи и достижения людей создают историю государства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня на церемонии вручения государственных наград, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы с вами встречаемся накануне нашего главного государственного праздника - Дня Независимости. С удовольствием приветствую вас - талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу профессионалов. Людей, чьи успехи и достижения создают историю государства, объединяют народ в чувстве гордости за своих соотечественников, формируют имидж страны - сильной, успешной, созидательной и непременно красивой", - отметил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Успехи и достижения людей создают историю государства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня на...
 
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