Лукашенко посетил соревнования по гребле II Европейских игр

Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня посетил соревнования по гребле на байдарках и каноэ II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства следил за соревнованиями в числе других болельщиков на трибунах. Белорусские гребцы в свою очередь и в этот соревновательный день смогли подтвердить высокое спортивное мастерство. Копилка белорусских медалей на Европейских играх, несмотря на сложные погодные условия, пополнилась золотом Артема Козыря и Елены Ноздревой, занявших первые места в гребле на каноэ на спринтерской дистанции 200 м. Еще одно золото завоевала сегодня Марина Литвинчук в заезде на 5000 м.

"Много болельщиков на трибунах, Президент приехал посмотреть на наше выступление, поэтому старалась вся команда", - поделился эмоциями с журналистами Артем Козырь.

Глава государства во время посещения соревнований также кратко пообщался с представителем Польского агентства печати, который поинтересовался у Президента его впечатлениями. Александр Лукашенко пожелал, чтобы следующие Европейские игры в Кракове прошли не хуже, чем в Минске. "И готовьтесь. Мы приедем самым сильным составом. Мы должны своих соседей там немножко встряхнуть. По спортивному, конечно. Привет друзьям нашим", - сказал белорусский лидер.-0-