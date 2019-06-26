Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Беларусь

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Эмомали Рахмон

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Беларусь. Борт главы государства приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

У трапа самолета Эмомали Рахмона от белорусской стороны встречали вице-премьер Игорь Ляшенко и первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

Во Дворце Независимости 28 июня состоятся переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с лидером Таджикистана. Планируется, что кроме официальных мероприятий визита Президент Таджикистана также посетит церемонию закрытия II Европейских игр, которая состоится 30 июня на стадионе "Динамо".

Как сообщалось, 25 июня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Эмомали Рахмоном. Главы государств обсудили двустороннюю повестку дня, вопросы развития сотрудничества в различных сферах с акцентом на подготовке визита Эмомали Рахмона в Беларусь.

В прошлом году товарооборот между странами составил $37,4 млн, при этом сальдо для Беларуси сложилось положительное - в размере $29,4 млн. В январе-апреле объемы взаимной торговли превысили $12 млн. Основу белорусского экспорта сформировали поставки тракторов, автомобилей, сахара, древесно-стружечных плит, ковров и напольных покрытий, холодильников, шин. Из Таджикистана импортировались фрукты, орехи, сушеные плоды, хлопковое волокно, хлопчатобумажная пряжа, текстильная одежда.

В Таджикистане действуют представительства более полутора десятков белорусских предприятий, в том числе БелАЗа, МАЗа, МТЗ, "Амкодора", "Гомсельмаша", "Бобруйскагромаша". В Гиссаре работает сборочное производство тракторов "Беларус", в Душанбе создается совместное предприятие по выпуску молочной продукции.-0-

Фото Геннадия Жинкова