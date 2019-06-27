Поднять торговлю и выйти на новые рынки - Лукашенко и Рахмон проводят переговоры во Дворце Независимости

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона проходит во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

По протоколу переговорам глав государств предшествовала церемония официальной встречи. Александр Лукашенко приветствовал таджикского коллегу во внутреннем дворе Дворца Независимости, после исполнения государственных гимнов и фотографирования президенты направились на переговоры в узком формате. Затем главы государств проведут встречу в расширенном формате с участием членов делегаций, также предусмотрено подписание двусторонних соглашений.

В начале июня на встрече с послом Таджикистана Александр Лукашенко отметил, что хочет обсудить с Эмомали Рахмоном ход выполнения последних договоренностей. "У нас есть дорожная карта, ее надо строго реализовывать - это выгодно и нам, и вам", - подчеркнул тогда глава государства. Президент Беларуси обратил внимание на развитие промышленной кооперации, коснувшись и перспектив выхода на рынки третьих стран с совместной продукцией.

Наряду с позитивными примерами в двусторонних отношениях глава государства высказал настороженность падением товарооборота с Таджикистаном. "Над этим надо МИД и правительствам поработать, чтобы выровнять товарооборот между двумя странами", - резюмировал Президент.

Товарооборот Беларуси и Таджикистана в 2018 году составил $37,4 млн, сократившись почти на 13%. При этом белорусский экспорт достиг $33,4 млн, импорт - $4 млн. С начала этого года взаимная торговля между странами также демонстрирует не лучшие показатели. В январе-апреле товарооборот снизился до $12,1 млн, составив 83,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Основу белорусского экспорта сформировали поставки тракторов, автомобилей, сахара, древесно-стружечных плит, ковров и напольных покрытий, холодильников, шин. Из Таджикистана импортировались фрукты, орехи, сушеные плоды, хлопковое волокно, хлопчатобумажная пряжа, текстильная одежда.

В Таджикистане действуют представительства более полутора десятков белорусских предприятий, в том числе БелАЗа, МАЗа, МТЗ, "Амкодора", "Гомсельмаша", "Бобруйскагромаша". В Гиссаре работает сборочное производство тракторов "Беларус", в Душанбе создается совместное предприятие по выпуску молочной продукции.-0-