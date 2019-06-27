ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном - Лукашенко

28.06.2019 12:01 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном - Лукашенко
Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко

28 июня, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном в экономической сфере. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня на переговорах с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашем партнерстве уже есть магистральные направления, которые определяют характер и придают им прочность. Беларусь настроена на системную и долговременную работу в экономической сфере. Товарооборот под $40 млн, который достигнут по итогам 2018 года, абсолютно не соответствует нашему взаимному потенциалу. Об этом мы только что говорили. Надеемся, что тенденция падения объемов торговли носит временный характер. Присутствующие здесь члены делегации обязаны ее исправить", - сказал Александр Лукашенко.

Президент привел несколько направлений, где, как он считает, Беларусь и Таджикистан должны углубить сотрудничество.

По его словам, схожесть взглядов на развитие реального сектора заложила основу для сотрудничества в области промышленной кооперации. Уже второй год в Гиссаре работает совместное сборочное производство тракторов МТЗ, при этом белорусская сторона готова к еще более активному партнерству, например, расширению номенклатуры выпускаемой техники, адаптированной под нужды аграрной отрасли Таджикистана. "Этому будет способствовать принятие решения об освобождении совместно выпускаемой продукции от уплаты налога на добавленную стоимость", - заметил Президент.

Дальнейшие перспективы он также видит в поставках белорусских грузовых автомобилей, дорожно-строительной и пассажирской техники, обновлении парка железнодорожных вагонов, соответствующих таджикским климатическим и эксплуатационным условиям.

"В настоящее время кризисные явления в мире вносят коррективы в развитие экономических отношений. Поэтому важно икать новые формы и методы работы, в том числе с учетом имеющихся в Беларуси инструментов поддержки экспорта", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Параллельно с проектами в машиностроении необходимо расширять диалог в сельском хозяйстве, включая аграрное образование, считает глава государства. По его мнению, Беларуси и Таджикистану надо работать над увеличением взаимных закупок продовольствия и продукции легкой промышленности, развивать сотрудничество в области племенного животноводства.

"Приветствуем начало работы в Душанбе совместной компании по производству молочных продуктов. Белорусский опыт в этой отрасли, а также технологии и сырье позволяют создать уникальные для Таджикистана предприятия. Они будут выпускать экологичную качественную продукцию, откроют возможности для наращивания экспорта в Китай, Афганистан, иные страны", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 июня, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном в экономической сфере. Об этом Президент...
 
Новости дня
Новости политики
 
Поднять торговлю и выйти на новые рынки - Лукашенко и Рахмон проводят переговоры во Дворце Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика