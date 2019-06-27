Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном - Лукашенко

Источник материала: БелТА

Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко

28 июня, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном в экономической сфере. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня на переговорах с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашем партнерстве уже есть магистральные направления, которые определяют характер и придают им прочность. Беларусь настроена на системную и долговременную работу в экономической сфере. Товарооборот под $40 млн, который достигнут по итогам 2018 года, абсолютно не соответствует нашему взаимному потенциалу. Об этом мы только что говорили. Надеемся, что тенденция падения объемов торговли носит временный характер. Присутствующие здесь члены делегации обязаны ее исправить", - сказал Александр Лукашенко.

Президент привел несколько направлений, где, как он считает, Беларусь и Таджикистан должны углубить сотрудничество.

По его словам, схожесть взглядов на развитие реального сектора заложила основу для сотрудничества в области промышленной кооперации. Уже второй год в Гиссаре работает совместное сборочное производство тракторов МТЗ, при этом белорусская сторона готова к еще более активному партнерству, например, расширению номенклатуры выпускаемой техники, адаптированной под нужды аграрной отрасли Таджикистана. "Этому будет способствовать принятие решения об освобождении совместно выпускаемой продукции от уплаты налога на добавленную стоимость", - заметил Президент.

Дальнейшие перспективы он также видит в поставках белорусских грузовых автомобилей, дорожно-строительной и пассажирской техники, обновлении парка железнодорожных вагонов, соответствующих таджикским климатическим и эксплуатационным условиям.

"В настоящее время кризисные явления в мире вносят коррективы в развитие экономических отношений. Поэтому важно икать новые формы и методы работы, в том числе с учетом имеющихся в Беларуси инструментов поддержки экспорта", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Параллельно с проектами в машиностроении необходимо расширять диалог в сельском хозяйстве, включая аграрное образование, считает глава государства. По его мнению, Беларуси и Таджикистану надо работать над увеличением взаимных закупок продовольствия и продукции легкой промышленности, развивать сотрудничество в области племенного животноводства.

"Приветствуем начало работы в Душанбе совместной компании по производству молочных продуктов. Белорусский опыт в этой отрасли, а также технологии и сырье позволяют создать уникальные для Таджикистана предприятия. Они будут выпускать экологичную качественную продукцию, откроют возможности для наращивания экспорта в Китай, Афганистан, иные страны", - сказал Александр Лукашенко.

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