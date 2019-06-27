Беларусь и Таджикистан стали стратегическими партнерами

Результатом встречи Александра Лукашенко с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном стало подписание договора о стратегическом партнерстве.

Официальный лидер Беларуси констатировал, что Минск и Душанбе традиционно поддерживают друг друга на международных площадках, и выразил уверенность, что так будет и впредь.

Главным во время визита Рахмона Лукашенко назвал двусторонние переговоры, на которых они должны откорректировать «дорожную карту» отношений для интенсификации, поговорить «о более тесном сотрудничестве между Таджикистаном, Беларусью и третьими странами, особенно с Афганистаном». Кроме того, запланировано обсуждение отношений в рамках СНГ и ОДКБ с участием Владимира Путина, который приедет на закрытие Европейских игр.

«Таджикистанско-белорусские отношения и сотрудничество являются дружественными и имеют тенденцию к поступательному развитию», - подчеркнул Эмомали Рахмон.

Рахмон пояснил, что есть незадействованные механизмы и возможности как в аграрном секторе, особенно в растениеводстве, животноводстве, так и в области машиностроения. То, что мы с вами запустили (совместные предприятия и сборочные производства в Таджикистане), успешно работает, сообщает пресс-служба президента.

Глава Беларуси отметил полное взаимопонимание с таджикским коллегой. «Если мы договорились - все исполняется в срок. Это подтверждает реализация инициативы по закладке в Беларуси садов белорусско-таджикской дружбы», - считает Лукашенко.

«В нашем партнерстве уже есть магистральные направления, которые определяют характер и придают им прочность. Беларусь настроена на системную и долговременную работу в экономической сфере. Товарооборот под $40 млн, который достигнут по итогам 2018 года, абсолютно не соответствует нашему взаимному потенциалу», - подчеркнул он.

Где Беларуси и Таджикистану нужно углубить сотрудничество. Версия Лукашенко

Промышленная кооперация. Уже второй год в Гиссаре работает совместное сборочное производство тракторов МТЗ, при этом белорусская сторона готова к еще более активному партнерству, например, расширению номенклатуры выпускаемой техники, адаптированной под нужды аграрной отрасли Таджикистана.

«Этому будет способствовать принятие решения об освобождении совместно выпускаемой продукции от уплаты налога на добавленную стоимость», - отметил глава Беларуси.

2. Поставки белорусской техники: грузовых автомобилей, дорожно-строительной и пассажирской техники, обновлении парка железнодорожных вагонов, соответствующих таджикским климатическим и эксплуатационным условиям.

Александр Лукашенко уверен, что жители Душанбе смогли по достоинству оценить белорусские троллейбусы. Правда, признал, что таджикские коллеги хотели бы снизить цены, а для белорусов это не очень выгодно.

3. Сельское хозяйство: увеличение взаимных закупок продовольствия и продукции легкой промышленности, развивать сотрудничество в области племенного животноводства. Официальный белорусский лидер поприветствовал создание в Душанбе совместной компании по производству молочных продуктов.

4. Научное сотрудничество и образование. В настоящее время в белорусских вузах обучаются более 500 таджикских граждан, а благодаря созданию пяти совместных факультетов сегодня можно получать белорусское образование и в Таджикистане.

5. Товарооборот

Александр Лукашенко считает, что уровень товарооборота между странами, который в прошлом году составил $37,5 млн, катастрофически не соответствует потенциалу и уровню сотрудничества. «Для его увеличения есть все необходимые предпосылки, - сказал он. - Убежден, совместными усилиями мы сможем и должны увеличить двустороннюю торговлю. Это отвечает интересам и Беларуси, и Таджикистана».

Во Дворце Независимости в Минске президенты подписали Договор о стратегическом партнерстве. Лукашенко назвал момент историческим, он считает, что воплощение в жизнь договора о стратегическом партнерстве придаст динамику дальнейшей работе по всем направлениям.