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Лукашенко пришел на "Динамо" поболеть за белорусских легкоатлетов в финале командного турнира II Европейских игр
28.06.2019 18:07 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на стадион "Динамо", где проходит финал командного турнира по легкой атлетике II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.
Кроме сборной Беларуси за победу в финале соревнуются атлеты из Франции, Италии, Чехии, Украины и Германии.
Формат турнира предполагает выступление в восьми видах, по итогам каждого начисляются очки, а в девятом, эстафете преследования, команды стартуют в зависимости от отставания в общем зачете. Этот новый формат соревнований получил название "Динамичная новая легкая атлетика" (DNA).
Как сообщалось БЕЛТА, накануне глава государства посетил соревнования по гребле, в ходе которых белорусские спортсмены значительно пополнили копилку команды золотыми медалями спортивного форума.-0-
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Лукашенко пришел на "Динамо" поболеть за белорусских легкоатлетов в финале командного турнира II Европейских игр
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на стадион "Динамо", где проходит финал командного турнира по легкой атлетике II...
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