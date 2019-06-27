Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на стадион "Динамо", где проходит финал командного турнира по легкой атлетике II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроме сборной Беларуси за победу в финале соревнуются атлеты из Франции, Италии, Чехии, Украины и Германии.

Формат турнира предполагает выступление в восьми видах, по итогам каждого начисляются очки, а в девятом, эстафете преследования, команды стартуют в зависимости от отставания в общем зачете. Этот новый формат соревнований получил название "Динамичная новая легкая атлетика" (DNA).

Как сообщалось БЕЛТА, накануне глава государства посетил соревнования по гребле, в ходе которых белорусские спортсмены значительно пополнили копилку команды золотыми медалями спортивного форума.-0-