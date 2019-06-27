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Лукашенко пришел на "Динамо" поболеть за белорусских легкоатлетов в финале командного турнира II Европейских игр

28.06.2019 18:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на стадион "Динамо", где проходит финал командного турнира по легкой атлетике II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроме сборной Беларуси за победу в финале соревнуются атлеты из Франции, Италии, Чехии, Украины и Германии.

Формат турнира предполагает выступление в восьми видах, по итогам каждого начисляются очки, а в девятом, эстафете преследования, команды стартуют в зависимости от отставания в общем зачете. Этот новый формат соревнований получил название "Динамичная новая легкая атлетика" (DNA).

Как сообщалось БЕЛТА, накануне глава государства посетил соревнования по гребле, в ходе которых белорусские спортсмены значительно пополнили копилку команды золотыми медалями спортивного форума.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на стадион "Динамо", где проходит финал командного турнира по легкой атлетике II...
 
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