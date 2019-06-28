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Лукашенко: молодежи Беларуси посчастливилось родиться и вырасти в суверенном государстве

29.06.2019 09:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление юношам и девушкам страны с Днем молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назвал представителей молодежи самой инициативной, талантливой и целеустремленной частью общества, яркими свершениями которой гордится и восхищается вся Беларусь.

"Значимые образовательные и научные проекты, успешные стартапы, спортивные медали, победы на творческих конкурсах постоянно подтверждают, что вы находитесь на верном пути. А в стране делается все возможное, чтобы в жизнь воплощались ваши самые смелые мечты", - отметил Президент, обращаясь к юношам и девушкам.

Нынешнему молодому поколению посчастливилось родиться и вырасти в суверенном государстве, построенном на прочном фундаменте многовековой истории белорусского народа. "Его героизм во время Великой Отечественной войны является особой страницей этой летописи. Через несколько дней мы отметим знаковую дату - 75-летие освобождения Беларуси от гитлеровских захватчиков, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В годы лихолетья ваши ровесники сражались за Родину с невероятным мужеством, самоотверженностью и патриотизмом. Их вклад в общую победу над фашизмом поистине огромен".

Современную молодежь можно считать достойными потомками и продолжателями славных традиций героического поколения. "В жизни всегда есть место подвигу, даже под мирным небом. Убежден, своими новыми достижениями вы еще не раз удивите современников и навсегда войдете в историю родной страны", - констатировал Президент.

Глава государства пожелал представителям молодого поколения неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и удачи во всех начинаниях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление юношам и девушкам страны с Днем молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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