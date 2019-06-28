Местные власти должны принимать решения с учетом интересов людей - Лис

Источник материала: Виртуальный Брест

Все решения на местах должны приниматься в интересах людей и в строгом соответствии с законом. Об этом заявил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.





На прямую линию к руководителю области сегодня смогли дозвониться 28 человек. По мнению Анатолия Лиса, подавляющее большинство абонентов правильно ставят вопросы, по которым надо разбираться.

На связи с областной студией были также руководители городов и районов. "Более ответственно принимайте решения, и те, которые нужны людям, однако в строгом соответствии с законом. Если не можете, так и скажите, но что было обещано, должно быть сделано", - потребовал губернатор.

Почти половина всех обращений (12 звонков) касалась вопросов жилищно-коммунального хозяйства, наведения порядка на земле. Поднимались также темы ремонта, строительства и содержания дорог между населенными пунктами, торговли, охраны окружающей среды, арендных взаимоотношений.

Житель деревни Волчин от имени односельчан озвучил проблему с местным озером Катера. "В 90-е годы прошлого века его выкопал колхоз, чтобы люди могли отдыхать - купаться, ловить рыбу. В 2003 году колхозы объединились, озеро перешло в ведение ОАО "Восход-Каменец". Потом озеро отдали в аренду, после чего нам запретили рыбачить и купаться. Пляж был ликвидирован, люди остались у воды без воды", - пожаловался сельчанин.

Председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук пояснил, что 25 июня вопрос рассматривался на сессии райсовета: озеро было повторно предоставлено в аренду для рыбоводства и рыболовства арендатору. Жители деревни Катера могут удить рыбу бесплатно, остальные - за деньги.

"А почему жителям Волчина не разрешают бесплатно пользоваться? Она же рядом с Катерой, деревни соединяются между собой, там границы нет", - выразил недоумение губернатор. Он поручил дополнительно изучить вопрос и принять решение с учетом интересов местных жителей. "Еще раз вернитесь к этому вопросу. Я поставлю его на контроль. Естественно, надо и для людей делать, а не для одного арендатора", - подчеркнул Анатолий Лис.

Похожая ситуация, только уже с организацией придорожной торговли, возникла на территории одного из сельских Советов Барановичского района. Там пошли по пути наименьшего сопротивления и установили столы для продажи сельхозпродукции, грибов, ягод у остановочного пункта, в нескольких метрах от жилых домов. "Все окружные деревни - Лесная, Гута - приезжают сюда торговать. Вся эта пыль, шум от машин летит к нам в окна, в огород. Просила председателя сельсовета перенести эти столы в более удобное место, где никому они мешать не будут. Он наотрез отказался, мотивировав это решением исполкома", - пожаловалась жительница деревни Березовка.

Председатель облисполкома поручил разобраться с вопросом на месте. "Люди правы. Почему с ними не посоветовались? Если уж делаете, так делайте так, чтобы было нормально: оборудуйте метрах в 40 от населенного пункта аккуратную площадку, навесы, туалеты, и пусть торгуют люди, никому не мешая. Разберитесь и наведите порядок", - резюмировал он.

По всем обращениям на прямую телефонную линию были даны конкретные ответы, сделаны поручения. Решение некоторых вопросов Анатолий Лис взял на личный контроль.