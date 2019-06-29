Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за повышение уровня отношений Беларуси с Японией, особенно в инвестиционной сфере. Об этом он заявил сегодня на встрече с министром по вопросам восстановления Японии, министром по координации комплексной политики по преодолению последствий аварии на АЭС в Фукусиме Хиромити Ватанабэ, передает корреспондент БЕЛТА.

С начала 1990-х годов и особенно после аварии на АЭС "Фукусима-1" развивается взаимодействие с Японией по проблематике минимизации последствий техногенных и природных катастроф. В рамках японской правительственной программы "Корни травы" белорусские медицинские учреждения в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах получают необходимое оборудование. Ежегодный объем финансирования по данной линии - $300-400 тыс., общий объем помощи превысил $3 млн.

После природных и техногенных катастроф, произошедших в марте 2011 года на северо-востоке Японии, Беларусь оказала японской стороне финансовую помощь в размере $500 тыс. (средства направлены в адрес Японского общества Красного Креста).

С 2012 года реализуется программа оздоровления в Беларуси детей из префектур, пострадавших в результате аварии на АЭС "Фукусима-1".

Создан Совместный комитет по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Японии о сотрудничестве в области преодоления последствий аварий на атомных электростанциях.

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