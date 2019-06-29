ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко выступает за повышение уровня отношений Беларуси с Японией, особенно в инвестиционной сфере

30.06.2019 11:05 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за повышение уровня отношений Беларуси с Японией, особенно в инвестиционной сфере. Об этом он заявил сегодня на встрече с министром по вопросам восстановления Японии, министром по координации комплексной политики по преодолению последствий аварии на АЭС в Фукусиме Хиромити Ватанабэ, передает корреспондент БЕЛТА.

С начала 1990-х годов и особенно после аварии на АЭС "Фукусима-1" развивается взаимодействие с Японией по проблематике минимизации последствий техногенных и природных катастроф. В рамках японской правительственной программы "Корни травы" белорусские медицинские учреждения в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах получают необходимое оборудование. Ежегодный объем финансирования по данной линии - $300-400 тыс., общий объем помощи превысил $3 млн.

После природных и техногенных катастроф, произошедших в марте 2011 года на северо-востоке Японии, Беларусь оказала японской стороне финансовую помощь в размере $500 тыс. (средства направлены в адрес Японского общества Красного Креста).

С 2012 года реализуется программа оздоровления в Беларуси детей из префектур, пострадавших в результате аварии на АЭС "Фукусима-1".

Создан Совместный комитет по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Японии о сотрудничестве в области преодоления последствий аварий на атомных электростанциях.

/Будет дополнено/.0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за повышение уровня отношений Беларуси с Японией, особенно в...
 
Новости дня
Новости политики
 
Местные власти должны принимать решения с учетом интересов людей - Лис
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские спортивные костюмы распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика