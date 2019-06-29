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Путин прибыл в Минск для участия в церемонии закрытия II Европейских игр
30.06.2019 14:18 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. На эту церемонию российского лидера 25 июня пригласил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Лидеры двух стран встречались две недели назад в Бишкеке на полях Саммита Шанхайской организации сотрудничества. Тогда пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков говорил, что главы государств подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.
В минувшую пятницу Александр Лукашенко принимал в Минске Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который также побывает на церемонии закрытия Европейских игр. Белорусский лидер не исключил возможности трехсторонней встречи глав России, Беларуси и Таджикистана.
II Европейские игры начались в Минске 21 июня. На открытии Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.-0-
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30 июня, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. На эту церемонию российского лидера 25 июня...
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