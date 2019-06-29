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«Веры им нет». Противники аккумуляторного завода вновь вышли на главную площадь Бреста
30.06.2019 15:06 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
30 июня противники аккумуляторного завода вновь собрались на традиционное кормление голубей.
В пиковый момент на центральной городской площади Ленина присутствовало свыше 200 человек, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк. Люди обсуждали последние новости, связанные с аккумуляторным заводом. В частности, инициативу
— Обычно лошадь впереди повозки ставят, а не наоборот. Мы это предлагали еще в феврале. Говорили: возьмите опыт других стран, проверьте, посмотрите, что там. Нам заявляли, что все будет хорошо, — прокомментировал правительственную инициативу один из лидеров протеста Дмитрий Бекалюк.
Второй темой для обсуждения стало
— Может, это просто уловка? Задержали, рассказали, чтобы народ успокоить. Это тоже вариант. Веры им нет. […] Когда Лемешевский точно сядет в тюрьму и точно вывезут с этого завода оборудование, тогда я лично скажу, что власть сделала все согласно букве закона.
Около 12.45 собравшиеся прошли колонной по центральным улицам города по маршруту: улица Пушкинская — улица Советская.
Что вообще происходит?
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис
14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте
Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
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30 июня противники аккумуляторного завода вновь собрались на традиционное кормление голубей. В пиковый момент на центральной городской площади Ленина...
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