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Неформальная встреча Лукашенко с Путиным проходит в государственной резиденции "Заславль"
30.06.2019 18:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит на территории государственной резиденции "Заславль", передает корреспондент БЕЛТА.
Встреча глав государств проходит в неформальной обстановке. Интересен факт, что местом ее проведения выбрана беседка на территории резиденции, которая была подарена Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Планируется, что Владимир Путин сегодня вместе с другими высокими гостями на стадионе "Динамо" посетит церемонию закрытия II Европейских игр. Ранее днем он посетил один из финальных поединков по боксу во дворце спорта "Уручье", а также наблюдал за перипетиями борьбы на гимнастическом помосте в "Минск-Арене".
Объем белорусско-российской торговли товарами в 2018 году составил $35,5 млрд (109,4% к уровню 2017 года), экспорт - $12,9 млрд, импорт - $22,6 млрд. Товарооборот в январе-апреле 2019 года равнялся $11,1 млрд. В январе-марте 2019 года на долю России приходилось $1,2 млрд, или 40,9% от общего объема привлеченных в Беларусь иностранных инвестиций.
Экономические отношения поддерживаются с 80 российскими регионами, в том числе с 70 - на основе межправительственных соглашений о долгосрочном сотрудничестве.-0-
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30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит на территории государственной резиденции...
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