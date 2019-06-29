Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит на территории государственной резиденции "Заславль", передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча глав государств проходит в неформальной обстановке. Интересен факт, что местом ее проведения выбрана беседка на территории резиденции, которая была подарена Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Планируется, что Владимир Путин сегодня вместе с другими высокими гостями на стадионе "Динамо" посетит церемонию закрытия II Европейских игр. Ранее днем он посетил один из финальных поединков по боксу во дворце спорта "Уручье", а также наблюдал за перипетиями борьбы на гимнастическом помосте в "Минск-Арене".

Объем белорусско-российской торговли товарами в 2018 году составил $35,5 млрд (109,4% к уровню 2017 года), экспорт - $12,9 млрд, импорт - $22,6 млрд. Товарооборот в январе-апреле 2019 года равнялся $11,1 млрд. В январе-марте 2019 года на долю России приходилось $1,2 млрд, или 40,9% от общего объема привлеченных в Беларусь иностранных инвестиций.

Экономические отношения поддерживаются с 80 российскими регионами, в том числе с 70 - на основе межправительственных соглашений о долгосрочном сотрудничестве.-0-