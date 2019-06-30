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Лукашенко на закрытии II Европейских игр: это было торжество ярких впечатлений и сильных эмоций

30.06.2019 23:37 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Лукашенко на закрытии II Европейских игр: это было торжество ярких впечатлений и сильных эмоций

30 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. II Европейские игры были торжеством ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного закрытия спортивного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это было торжество ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций. Было все - радость, счастье и разочарование. Таков его величество спорт. Это был праздник дружбы и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью, - заявил глава государства. - Но прежде всего мы подарили его себе - белорусам - как свидетельство наших возможностей и того, что мы горы можем свернуть. Но только тогда, когда мы вместе".

"Для гостей мы широко распахнули все двери Беларуси - страны среднеевропейских размеров, живущей и развивающейся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков. Страны, которая не создает проблем и не выдвигает претензий соседям. Они у нас, эти соседи, очень разные. И ладить с ними порой непросто", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что на протяжении десяти дней на минских аренах царила теплая атмосфера взаимоуважения, которую создавали жители и гости Беларуси - все, кто любит спорт, верит в силу олимпийской миссии, нацеленной на сохранение мира на земле. "Олицетворением этой великой идеи стало Пламя мира - символ II Европейских игр", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент обратился к гостям Беларуси и города-героя Минска: "Вы посетили страну красивую и очень уютную для жизни и отдыха. Познакомились с добрым и трудолюбивым народом, живущим без войн, потрясений и конфликтов. И, если вы снова захотите услышать тишину, приезжайте к нам в Беларусь".

"Мы закрываем II Европейские игры. Но не прощаемся, а говорим: "До новых встреч". В любое время. Встреч в Беларуси. Здесь всегда будут рады вам. Конечно, все мы с нетерпением будем ждать следующие Европейские игры. И пусть их история будет долгой и славной!" - пожелал глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. II Европейские игры были торжеством ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций. Об этом Президент Беларуси Александр...
 
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