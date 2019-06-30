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Лукашенко поручил создать в Беларуси банк данных волонтерского движения
30.06.2019 23:30 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на церемонии торжественного закрытия спортивного форума, поручил создать в Беларуси банк данных волонтерского движения, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил труд волонтеров во время и в преддверии II Европейских игр и тот факт, что без их помощи было бы невозможно создать теплую, искреннюю и доброжелательную атмосферу.
"Я поручил правительству и Администрации Президента создать банк данных волонтерского движения и использовать для развития страны ваши знания и талант. Мы не можем потерять 8 тыс. человек, которые два года готовились к этому событию. Которые научились оказывать первую помощь и поддержку, которые знают много языков. Спасибо вам огромное!" - сказал Александр Лукашенко.-0-
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30 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на церемонии торжественного закрытия спортивного форума, поручил...
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