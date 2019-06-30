Лукашенко встретился с Путиным и Рахмоном в резиденции «Заславль»

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в неформальной обстановке в резиденции «Заславль» 30 июня. В этот день к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси.

Местом проведения встречи была выбрана беседка на территории резиденции, которая была подарена Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Позднее к лидерам двух стран присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон, приехавший в Беларусь с официальным визитом. (Напомним, результатом встречи Лукашенко с коллегой Рахмоном 28 июня стало подписание договора о стратегическом партнерстве).

Лукашенко подарил Путину сувениры II Европейских игр: панно из мореного дуба с символами 15 видов спорта, эксклюзивный шоколад и лисенка Лесика.

После встречи президенты посетили церемонию закрытия Евроигр.