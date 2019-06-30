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Лукашенко встретился с Путиным и Рахмоном в резиденции «Заславль»

30.06.2019 20:54 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в неформальной обстановке в резиденции «Заславль» 30 июня. В этот день к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси.

Местом проведения встречи была выбрана беседка на территории резиденции, которая была подарена Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Позднее к лидерам двух стран присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон, приехавший в Беларусь с официальным визитом. (Напомним, результатом встречи Лукашенко с коллегой Рахмоном 28 июня стало подписание договора о стратегическом партнерстве).

Лукашенко подарил Путину сувениры II Европейских игр: панно из мореного дуба с символами 15 видов спорта, эксклюзивный шоколад и лисенка Лесика.

После встречи президенты посетили церемонию закрытия Евроигр.

 
 
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Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в неформальной обстановке в резиденции «Заславль» 30 июня. В этот день к ним присоединился президент Таджикистана...
 
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Неформальная встреча Лукашенко с Путиным проходит в государственной резиденции "Заславль"
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