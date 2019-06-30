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Увеличение доли туризма в ВВП Беларуси возможно в пять раз

01.07.2019 17:10 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси будут совершенствовать законодательство, развивать туристические услуги, в результате чего доля туризма в ВВП страны может увеличиться на 10-12%.  

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей 1 июля на встрече с генекретарем Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили, сообщает БЕЛТА со ссылкой на в пресс-службу МИД.

По словам Макея, взаимодействие Беларуси и ЮНВТО динамично развивается, и это повышает эффективность туристического сектора в стране. В настоящее время доля туризма в ВВП составляет 2,2%, но может вырасти до 10-12%

«Для этого мы намерены совершенствовать законодательство, развивать сектор туристических услуг на национальном и местном уровнях, продвигать имидж Беларуси за рубежом, в том числе с учетом лучшего международного опыта и рекомендаций ЮНВТО», - отметили в министерстве.

Генеральный секретарь ЮНВТО отметил, что принимаемые Беларусью меры по расширению безвизового режима в отношении около 80 государств стали положительным фактором развития въездного туризма в страну.

Напомним, указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» был подписан Александром Лукашенко 9 января 2017 года, он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и проч. - всего 80 стран.

В 2018 году срок безвизового пребывания в Беларуси для граждан ряда стран был увеличен до 30 дней.

С 2017 года в Беларусь через Национальный аэропорт въехало порядка 244 тысяч человек из 71 государства мира.

 
 
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В Беларуси будут совершенствовать законодательство, развивать туристические услуги, в результате чего доля туризма в ВВП страны может увеличиться на 10-12%.  
 
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