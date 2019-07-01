Лукашенко: во имя своей независимости мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений

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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во имя независимости в Беларуси всегда будут чтить великий подвиг старших поколений. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что национальный праздник объединяет белорусов в стремлении к миру, согласию и сохранению героической летописи страны.

"Великая Отечественная война вошла в каждую семью болью потерь, принесла горе и нечеловеческие страдания миллионам белорусов, но пробудила в умах и сердцах каждого чувство национального единства, гражданского долга и готовности защищать Родину до последнего вздоха", - говорится в поздравлении. Победа над нацизмом стала актом высшей справедливости и символом непокоренности белорусского народа.

"Во имя своей независимости, исторической правды и мира на Земле мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений, стремиться быть достойными их памяти. На примере жизни истинных героев воспитывать своих детей и вместе с ними создавать будущее Беларуси - суверенной, сильной, процветающей страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с великой исторической датой - 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Днем Независимости - праздником, который объединяет нас в стремлении к миру, согласию и сохранению героической летописи страны.

Великая Отечественная война вошла в каждую семью болью потерь, принесла горе и нечеловеческие страдания миллионам белорусов, но пробудила в умах и сердцах каждого чувство национального единства, гражданского долга и готовности защищать Родину до последнего вздоха. Победа над нацизмом стала актом высшей справедливости и символом непокоренности нашего народа.

Во имя своей независимости, исторической правды и мира на Земле мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений. Стремиться быть достойными их памяти. На примере жизни истинных героев воспитывать своих детей и вместе с ними создавать будущее Беларуси - суверенной, сильной, процветающей страны.

Пусть над нашей родной землей всегда будет чистое небо.

Желаю вам счастья, добра и благополучия.

Александр Лукашенко.-0-