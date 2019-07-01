Лукашенко: у нас нет закрытых тем в отношениях с Арменией

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В отношениях Беларуси и Армении нет закрытых тем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом Армении Арменом Саркисяном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас нет закрытых тем с Арменией. Любые ваши пожелания, устремления, если вы видите что-то в Беларуси, приемлемое для Армении, мы всегда готовы открыть для вас двери", - заверил Александр Лукашенко своего армянского коллегу.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Армении характеризуется положительной динамикой. В 2018 году товарооборот составил $50,1 млн, увеличившись на 17,3% по сравнению с уровнем 2017-го. Экспорт из Беларуси достиг $37,4 млн (108,3% к уровню 2017-го), импорт - $12,7 млн (155%).

В начале этого года сохранилась тенденция роста основных показателей взаимной торговли. За январь-апрель товарооборот сложился в объеме $19,3 млн, что почти на 31% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт белорусских товаров увеличился на 30%, превысив $15 млн, импорт - почти на 37%, достигнув $4,2 млн.

Беларусь поставляет в Армению молоко, сгущенные и сухие сливки, тракторы и седельные тягачи, лекарственные средства, шины, бумагу и картон. Ключевыми позициями импорта из Армении стали крепкие спиртные напитки, специфические товары, мебель.

Из Армении в Беларусь в 2018 году поступило $7,6 млн инвестиций, в том числе прямых - $7,5 млн. За первый квартал этого года привлечено $3,5 млн прямых иностранных инвестиций.

В Армении работают более 80 субъектов товаропроводящей сети отечественных предприятий, функционируют три предприятия с участием белорусского капитала. В Беларуси действуют 57 предприятий с армянским капиталом (17 совместных и 40 иностранных).

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