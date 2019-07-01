Лукашенко: Беларусь и Армения уже притерлись в экономике

Александр Лукашенко 2 июля встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном и вспомнил про Гагика Царукяна и армянский коньяк.

Лукашенко напомнил, что сотрудничество с Арменией началось фактически с нуля. «Сегодня мы хоть и не имеем огромного товарооборота, но за $50 млн годовых - это неплохая динамика, если ее сравнивать с теми нулевыми показателями», - констатировал он.

Об этом сообщает пресс-служба президента во вторник.

У Беларуси сложились теплые отношения с представителями армянского бизнеса, в том числе частного, которые инвестируют в Беларусь. Однако Лукашенко подчеркнул, что для тех, кто хочет вести бизнес в стране, остается единое правило законности.

«У меня одно правило: дружба дружбой, а государство - это все отдельно. Моя служба с этим связана быть не должна. Когда ко мне обратились за разрешением на поставку каких-то товаров, особенно чувствительных для Беларуси, я сразу сказал: общие принципы. Приходишь в Беларусь, открываешь предприятие, создаешь рабочие места, инвестируешь - поставляй, пожалуйста, сырье, дорабатывай», - заявил глава государства.

По словам президента, Беларусь и Армения уже «притерлись в экономике». Он напомнил, что предприниматель Гагик Царукян организовал в Беларуси предприятие по розливу армянского коньяка, и что у нас работает белорусско-армянский торговый дом, через который идет 30-40% товарооборота между Беларусью и Арменией.

Несмотря ни на что, сотрудничество между странами остается надежным и крепким.

«Главное состоит в том, что мы с вами союзники, действуем с одинаковых позиций, у нас в принципе нет расхождений даже по международной повестке дня. В этом ключе мы всегда будем действовать», - резюмировал Лукашенко.

Армен Саркисян поблагодарил белорусского президента за приглашение посетить Беларусь и присутствовать на закрытии II Европейских игр. Он сказал, что «впечатлен и размахом, и организованностью, и дисциплиной».

Армянский президент отметил, что приятно удивлен работой Парка высоких технологий, который он посетил. «Мне очень понравилось, что Беларусь - впереди многих, что в Беларуси поняли: в будущем виртуальная реальность будет только дополнять», - сказал он.

Президенты обменялись подарками: Лукашенко подарил коллеге сувениры II Европейских игр: панно из мореного дуба с символами 15 видов спорта, эксклюзивный набор шоколада и талисман игр - лисенка Лесика.

Саркисян подарил Александру Лукашенко папирус, который побывал в Иерусалиме, с написанной на нем молитвой «Отче наш».