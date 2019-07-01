Лукашенко: освобождение Беларуси стало точкой отсчета новой истории страны - мирной и созидательной

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков стало точкой отсчета новой истории страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравляя участников торжественного собрания с Днем Независимости и 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Александр Лукашенко отметил, что этот день "стал точкой отсчета новой истории страны - мирной и созидательной". По его словам, даже спустя долгие счастливые годы под чистым небом этот праздник неизменно возвращает в один из самых тяжелых и героических периодов жизни белорусского народа.

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