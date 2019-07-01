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Лукашенко: освобождение Беларуси стало точкой отсчета новой истории страны - мирной и созидательной

02.07.2019 17:05 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков стало точкой отсчета новой истории страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравляя участников торжественного собрания с Днем Независимости и 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Александр Лукашенко отметил, что этот день "стал точкой отсчета новой истории страны - мирной и созидательной". По его словам, даже спустя долгие счастливые годы под чистым небом этот праздник неизменно возвращает в один из самых тяжелых и героических периодов жизни белорусского народа.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 июля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков стало точкой отсчета новой истории страны. Об этом Президент...
 
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